Raumfahrt Jetzt wird's eng auf der ISS – SpaceX-Besatzung angekommen

Die Besatzung der Internationalen Raumstation ISS ist auf elf Personen angewachsen und damit so groß wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Am Samstag dockten vier Astronauten mit einer wiederverwendeten Kapsel der privaten Raumfahrtfirma SpaceX an die ISS an und stießen zu der bestehenden Besatzung dazu. Mit so vielen an Bord brauche die Raumstation bald eine Erweiterung, scherzte der Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA, Josef Aschbacher.