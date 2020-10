Raumfahrt Kleine Trägerraketen könnten bald von der Nordsee ins All abheben

Ganz so optimistisch ist man in der OHB-Zentrale nicht. Dort rechnet OHB-Chef Fuchs zwar später jährlich „mit einigen Dutzend Starts“ allein für die Rocket Factory Augsburg (RFA) und deren Microlauncher der Ein-Tonnen-Nutzlastklasse. Auch an einer Plattform in der Nordsee sei man sehr interessiert. Aber den Erststart für die „RFA ONE“ plant OHB Ende 2022 zunächst auf der Insel Andøya in Nordnorwegen. Fuchs: „Wir fangen jetzt erstmal in Norwegen an und haben natürlich das Ziel, das aus Deutschland heraus zu machen. Jeder der Raketen baut, braucht Startrampen.“