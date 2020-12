Raumfahrt Test von neuer SpaceX-Rakete 1,3 Sekunden vor dem Start abgebrochen

SpaceX entwickelt und testet die Raketen in Texas. Musk gab am Dienstag in einem Interview des „Wall Street Journal“ bekannt, dass er unter anderem deshalb von Los Angeles dorthin umgezogen sei. Außerdem baut der Elektroauto-Hersteller Tesla, dessen Chef Musk ebenfalls ist, in Texas gerade eine neue Fabrik. Dort sollen der Pick-Up „Cybertruck“ und der Elektro-Sattelschlepper der Firma produziert werden.