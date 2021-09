Raumfahrt: US-Luftfahrtbehörde erteilt Startverbot für Richard Bransons Virgin Galactic

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat Virgin Galactic ein Startverbot für das Raumflugzeug „SpaceShipTwo“ erteilt. Zunächst müsse ein Zwischenfall während des Fluges am 11. Juli geprüft werden. Die Zeitschrift „The New Yorker“ hatte berichtet, das Raumflugzeug sei eine Minute und 41 Sekunden lang außerhalb des vorgeschriebenen Luftraums geflogen. Am sichersten wäre in dieser Situation gewesen, die Mission abzubrechen, meldet das Magazin, die Piloten hätten stattdessen eine Kurskorrektur versucht.