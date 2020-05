Raumfahrtfirma Testflug von Virgin-Orbit-Trägerrakete abgebrochen

Laut Technologieblogs „The Verge“ war dies der erste Versuch, eine Rakete in die Umlaufbahn zu schicken – nach sechsjähriger Entwicklungszeit. Die sogenannte LauncherOne sei in der Lage, kleine bis mittlere Nutzlasten, die in etwa der Größe von Waschmaschinen entsprächen, ins All zu befördern.