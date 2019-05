Raumfahrtgesellschaft: SpaceX schießt 60 Internet-Satelliten ins All

SpaceX-Gründer Elon Musk, dem auch der Elektroautobauer Tesla gehört, will in den kommenden Jahren ein enges Geflecht an Satelliten aufbauen, um ein weltumspannendes Internet zu erschaffen. Bislang gibt es noch viele Flecken auf der Erde, die keinen Zugang zum Internet haben, wie etwa in vielen Regionen Afrikas oder auf hoher See.