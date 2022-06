Raumfahrtunternehmen: SpaceX feuert angeblich Mitarbeiter nach Kritik an Elon Musk

US-amerikanische Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen SpaceX hat einem Medienbericht zufolge Mitarbeiter wegen ihrer Kritik an Firmenchef Elon Musk vor die Tür gesetzt. Angestellte, die einen offenen Brief an Musk geschrieben und bei der Verbreitung geholfen hätten, seien entlassen worden, meldete die „New York Times“ am Freitag unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.