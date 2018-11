RBI: Raiffeisen Bank interessiert an Zukäufen in Osteuropa

Interesse an weiterem Wachstum zeigte der RBI-Chef aber auch an Bulgarien oder Serbien. „Wenn es uns gelingt, in einem Markt, wo wir tätig sind, unsere Position zu verstärken, dann ist uns das lieber als in einen Markt zurückzukehren, wo wir schon waren.“ In Serbien bereitet die Regierung derzeit den Verkauf ihres knapp 42-prozentigen Staatsanteils an der Komercijalna Banka vor.