RBI: Raiffeisen Bank verdoppelt Gewinn – Noch keine Entscheidung zu Russland

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat zum Jahresauftakt dank Zuwächsen im Kerngeschäft ihren Gewinn verdoppelt. Das Betriebsergebnis habe sich auf 1,09 Milliarden Euro nach 543 Millionen Euro im Vorjahresquartal erhöht, wie die in vielen Ländern Osteuropas sowie in Russland und der Ukraine tätige Bank am Mittwoch mitteilte.