Reaktion auf Check24: Vergleichsportal Smava senkt Kreditzins auf Minus drei Prozent

Doch schon am Montagnachmittag wird Smava reagieren, erfuhr das Handelsblatt. Die Berliner wollen ihren Zins von derzeit minus 0,4 auf satte minus drei Prozent für 1000 Euro senken. Die Laufzeit beträgt drei Jahre. „Es bleibt dabei: Smava bietet die günstigsten Kredite in Deutschland. Noch nie zuvor haben Kreditnehmer so stark von der Niedrigzinsphase und dem Wettbewerb profitiert“, so die Kampfansage von Alexander Artopé, Geschäftsführer von Smava.