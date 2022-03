Reaktion auf Ukrainekrieg Goldman Sachs gibt Russland-Geschäft auf

Die Investmentbank Goldman Sachs zieht sich als Reaktion auf den Krieg gegen die Ukraine als erstes großes US-Geldhaus aus Russland zurück. Eine Unternehmenssprecherin begründete den Schritt am Donnerstag mit der Einhaltung regulatorischer und lizenzrechtlicher Vorschriften. Goldman Sachs ist nach eigenen Angaben seit 1998 in Russland vertreten und hat ein Büro in Moskau.