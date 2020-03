Rechtsstreit: Banken hoffen in Streit um Kreditwiderruf auf Hilfe der Politik

Deutschlands Banken hoffen im Streit um den Widerruf von Kreditverträgen auf Unterstützung der Politik. Es sei Aufgabe des Gesetzgebers, eine Lösung anzubieten, erklärte die Deutsche Kreditwirtschaft am Freitag. Der Europäische Gerichtshof hatte am Donnerstag entschieden, dass Kreditverträge klar und prägnant über Widerrufsfristen informieren müssen(Az. C-66/19). Die entsprechenden Vertragsklauseln in vielen deutschen Kreditverträgen sind damit offenbar unwirksam. Den Banken drohen hohe Belastungen, wenn Kunden so aus Darlehensverträgen mit höheren Zinsen aussteigen können.