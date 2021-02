Rechtsstreit: RWE bezieht nach langem Streit Strom aus Uniper-Kraftwerk Datteln 4

Im jahrelangen Streit zwischen RWE und Uniper um die Abnahme von Kohlestrom aus dem umstrittenen Kraftwerk Datteln 4 zeichnet sich ein Ende ab. Das Verfahren sei beendet, sagte ein RWE-Sprecher am Dienstag. RWE beziehe seit diesem Monat Strom aus dem Kraftwerk. Es gebe allerdings noch ein paar Fragen, die geregelt werden müssten. Details nannte er nicht. Ein Uniper-Sprecher bestätigte, dass das Steinkohlekraftwerk seit Februar von allen Kunden in Anspruch genommen wird. Neben RWE gehört die Deutsche Bahn zu den wichtigsten Abnehmern des umstrittenen Kraftwerks, das nach Pleiten, Pech und Pannen erst im Sommer vergangenen Jahres in Betrieb gegangen war. RWE hatte vor Gericht durchsetzen wollen, die alten Verträge nicht erfüllen zu müssen.