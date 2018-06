Rechtsstreit um Lebensversicherungen: Müssen Lebensversicherer künftig wieder mehr Geld an Kunden ausschütten?

Um die Frage, wie viel Geld den Versicherten am Laufzeit-Ende aus den sogenannten Bewertungsreserven zusteht. Versicherer legen die Kundengelder am Kapitalmarkt an, größtenteils in festverzinslichen Papieren wie Staatsanleihen. Oft besitzen Versicherer noch Anleihen mit sehr hohen Zinsen, die heute wesentlich schlechter verzinst wären. Würden die Versicherer ihre lukrativen Papiere verkaufen, könnten sie erhebliche Einnahmen erzielen. Diese Buchgewinne heißen Bewertungsreserven, die zum Teil als sogenannte Überschussbeteiligung am Ende der Vertragslaufzeit an die Versicherten ausgeschüttet werden.