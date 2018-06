Rechtstreit um Bewertungsreserven : BGH – Lebensversicherer können Auszahlung stiller Reserven wohl kürzen

KarlsruheLebensversicherer können darauf hoffen, dass die 2014 neu geschaffene Möglichkeit einer geringeren Auszahlung der stillen Reserven an die Versicherten vom Bundesgerichtshof (BGH) akzeptiert wird. Der für das Versicherungsrecht zuständige Senat des BGH deutete am Mittwoch in einem Pilotverfahren an, dass er die Gesetzesänderung von 2014 für verfassungsgemäß hält. Allerdings müssten die Lebensversicherer im Einzelfall mehr darlegen. Das Urteil will der BGH am 27. Juni verkünden.