Rede des US-Präsidenten: Trump attackiert Fed in Davos – „Zinsen zu langsam gesenkt“

US-Präsident Donald Trump hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erneut die Notenbank Fed ins Visier genommen. Die USA hätten seit seiner Wahl einen beispiellosen Wohlstand erreicht und eine Welle von Firmengründungen erlebt, sagte er am Dienstag in dem Schweizer Skiort: „Und dies, obwohl die Fed die Zinsen zu schnell angehoben und zu langsam gesenkt hat“, fügte er hinzu. Trump strebt seine Wiederwahl im November an und steht derzeit innenpolitisch unter Druck, da im Zuge der Ukraine-Affäre ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn läuft.