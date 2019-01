 Referenz-Zinssatz: Britische Aufseher mahnen Banken, sich auf Libor-Abschaffung 2021 vorzubereiten

LondonDie britischen Finanzaufseher wollen die anstehende Ablösung des in Misskredit geratenen Referenz-Zinssatzes Libor so reibungslos wie möglich gestalten. Die Märkte würden informiert, sobald der alte Zinssatz nicht mehr verwendet werden solle, kündigte der für Börsen zuständige Direktor der Finanzaufsicht FCA, Edwin Schooling-Latter, am Montag an. Banken sollten sich schon jetzt darauf einstellen, auf Alternativen umzusteigen und Kontrakte entsprechend anzupassen.