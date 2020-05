Refinitiv: Anzahl der Start-up-Finanzierungen bricht ein

Europaweit wurden laut Refinitiv in den ersten drei Monaten 4,8 Milliarden Euro an Wagniskapital in 294 Runden in Start-ups gesteckt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies beim Volumen einem Rückgang um rund ein Viertel und bei der Zahl der Transaktionen um 29 Prozent. Trotzdem ist das Quartal bezogen auf den Transaktionswert das zweitstärkste Eröffnungsquartal seit Beginn der Aufzeichnung. Die größte Wagniskapitalrunde stemmte die in London ansässige Digitalbank Revolut mit 462 Millionen Euro.