Regenerative Energien: Wind- und Sonnenstrom im Wettbewerb um die geringsten Kosten

BonnBei der Ökostrom-Förderung müssen sich Wind- und Solaranlagen erstmals bei einer Auktion gegeneinander behaupten. Die Bundesnetzagentur hat am Montag die erste gemeinsame Ausschreibung für Windräder an Land und Solaranlagen gestartet. „Die Technologien treten in einen direkten Wettbewerb um die geringsten Kosten der Stromerzeugung“, teilte die Netzagentur mit. Ausgeschrieben wurde ein Gesamtvolumen von 200 Megawatt. Das von der Netzagentur festgelegte Höchstgebot beträgt für beide Technologien 8,84 Cent pro Kilowattstunde.