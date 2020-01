Regierungskreise: RWE kann für Braunkohle-Aus mit über zwei Milliarden Euro rechnen

Dazu solle der Bund die Sozialpläne für 3000 Mitarbeiter mit 700 Millionen Euro finanzieren. Offen sei noch, wie weitere 0,5 Gigawatt Braunkohle-Kapazität bis Ende 2022 stillgelegt werden können, was die Kohlekommission der Regierung für den Klimaschutz vorgesehen hat. Diese könnten in den ostdeutschen Revieren abgeschaltet werden. Allerdings stößt dieses Vorhaben auf Widerstand bei den dortigen Ministerpräsidenten. Laut „Spiegel“ wollen sie am Mittwoch darüber mit Kanzlerin Angela Merkel sprechen.