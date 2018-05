Regierungswechsel: EZB-Direktor mahnt Italien zur Einhaltung der Haushaltsregeln

FrankfurtEZB-Direktor Benoît Cœuré hat die geplante Regierung in Italien indirekt aufgefordert, sich an die Haushaltsregeln in Europa zu halten. „Ganz allgemein kann man zum Thema Finanzpolitik sagen: Europa hat klare Fiskalregeln, und die sollten eingehalten werden,“ sagte Coeure der Wochenzeitung „Die Zeit“ in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Es gehe um das Vertrauen in die gemeinsame Währung. Es sei aber noch zu früh, um Vorhaben der designierten Regierung konkret zu kommentieren.