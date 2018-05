Regulierung: Bafin hält auch die Abwicklung von Großbanken für machbar

Ob riesige und hochkomplexe Geldhäuser wie die Deutsche Bank oder die in der Finanzkrise teilverstaatliche Commerzbank problemlos abgewickelt werden können, ließ Pötzsch offen: „Zu Einzelinstituten äußere ich mich grundsätzlich nicht.“ Kritiker des neu geschaffenen europäischen Aufsichts- und Abwicklungsregimes, bei dem sich nationale Behörden wie die Bafin die Arbeit mit europäischen Institutionen teilen, glauben indes nicht, dass derart große Banken zu retten sind oder geordnet abgewickelt werden können, ohne erneut Milliarden an Steuergeld hineinzupumpen, wie dies in der Krise geschah.