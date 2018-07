Regulierung: China geht gegen spekulative Anlagen vor

PekingChina verschärft die Regulierung kurzfristiger Anlageprodukte. Die chinesische Banken- und Versicherungsaufsicht CBIRC veröffentlichte am Freitag ihren lange erwarteten Entwurf zum Umgang mit sogenannten Wealth Management Products (WMP), die als möglicher Auslöser einer künftigen Finanzkrise in China gelten. Per Ende Juni hatten Anleger umgerechnet 2,6 Billionen Euro (21 Billionen Yuan) in solche unbesicherten Produkte gesteckt, die in der Regel höhere Renditen als normale Bankanlagen wie Sparbücher versprechen und bei Verbrauchern populär sind. Die Mittel aus den WMPs fließen oft in Firmen oder Projekte, an die Banken nur begrenzt oder gar kein Geld verleihen dürfen.