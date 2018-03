Regulierung Chinas Zentralbankchef will Finanzsektors öffnen

25. März 2018 , aktualisiert 25. März 2018, 12:06 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

China will in den nächsten drei Jahren in vielen Bereichen des Finanzsektors Beteiligungshürden abbauen. Das kündigte der Notenbankchef an.