Regulierung: EZB überwacht künftig auch systemrelevante Investmentfirmen

Als systemrelevant werden in der EU Investmentgesellschaften eingestuft, die eine Bilanzsumme von mindestens 30 Milliarden Euro aufweisen. Die Gesellschaften, die künftig der europäischen Bankenaufsicht unterliegen, bieten unter anderem Kerndienstleistungen im Investmentbanking an. Nach EU-Gesetzgebung zählen danach Häuser, die mit Finanzinstrumenten auf eigene Rechnung handeln oder Finanzinstrumente auf Basis einer festen Zusage platzieren. Bei solchen Wertpapierfirmen wird davon ausgegangen, dass sie bedeutende Risiken in ihrer Bilanz halten. Sie sind ähnlich wie Geldhäuser Kredit- und Marktrisiken ausgesetzt.