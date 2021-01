Regulierung: Nach Brexit: Britische Behörde verspricht internationalen Banken Konstanz in der Aufsicht

Die britischen Bankenkontrolleure stellen den in London ansässigen Zweigstellen von Geldhäusern aus der EU nach dem endgültigen Brexit Kontinuität in der Regulierung in Aussicht. Das Vorgehen der Aufsicht nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus der EU bleibe insgesamt stabil und konsistent, erklärte die bei der Bank von England angedockte Prudential Regulation Authority (PRA) am Montag.