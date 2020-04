Das Virus hat eine zerrissene Gesellschaft befallen. Die Fähigkeit zum ruhigen Diskurs scheint abhanden gekommen. Verschwörungstheorien geistern durch die Welt, wer eine andere Meinung hat, wird außerhalb seiner Filterblase in eine Schublade gesteckt und social-medial erledigt. In Sachen Corona stehen sich zwei Lager gegenüber: die Mehrheit, die den Shutdown akzeptiert, gegen diejenigen, die das Herunterfahren der Wirtschaft Selbstmord aus Angst vor dem Tod nennen, die Herdendenken anprangern, den Vergleich mit der Influenza ziehen, die auch Hunderttausenden das Leben kostet. Die Statistik bemühen, nach der jeder Tote, bei dem das Virus nachgewiesen wird, als Coronatoter gilt, auch wenn er an Krebs verstorben ist. Unter dem Diktat der Virologen werde die Ratio erstickt, sagen sie. Da kommt Misstrauen hoch, Erfahrungen aus dem Streit um Klima, Flüchtlinge und Atomausstieg, in dem Politik immer als alternativlos verkauft wurde und Kritik nicht verboten war, aber zu Ausgrenzung führte.