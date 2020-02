Reize für das Gehirn Mit diesen fünf Schritten lernen Sie besser

So modern und neuartig viele Lernmethoden daherkommen, letztendlich sind es nur Variationen dieses Grundprinzips. Man könnte es daher auch „klassisches Lernen“ nennen, also die grundlegende Art, wie wir Informationen aufnehmen, verarbeiten und verfestigen, um sie dann in einer Prüfung parat zu haben. Interessanterweise erfolgen in fast allen wissenschaftlichen Studien zum Thema Lernen am Ende Tests oder Prüfungen, um zu ermitteln, wie gut gelernt wurde. Schließlich lernt man selten ohne Zweck, und bei den meisten besteht der Zweck des Lernens oft darin, eine Prüfung zu bestehen. Klassisches Lernen kann das auch prima unterstützen, und mit Sicherheit werden Sie die Abschlussprüfung besser bestehen, wenn Sie sich von solchen Tricks inspirieren lassen. Doch Lernen ist in dieser Form nichts Besonderes. Denn auch wenn man noch so effizient gelernt hat, heißt das noch nicht, dass man versteht, worum es geht. Verstehen ist weit mehr als Lernen.