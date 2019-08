Ren Zhengfei: Huawei-Gründer erwartet anhaltenden US-Sanktionsdruck

Shenzhen Huawei-Gründer Ren Zhengfei rechnet nicht mit einem Abbau der von den USA errichteten Exporthürden für den chinesischen Telekommunikationsriesen. Grund sei das aktuelle politische Klima in Washington, wo niemand das Risiko eingehen wolle, sich für sein Unternehmen einzusetzen, sagte Ren am Dienstag in einem Interview der Nachrichtenagentur AP.