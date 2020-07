Repo-Abkommen EZB vereinbart Euro-Kreditlinie mit Ungarns Notenbank

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat mit der Notenbank Ungarns eine Kreditlinie vereinbart, über die sich Geldhäuser des Landes während der Coronakrise mit Euro versorgen können. Mit dem Abkommen sollen mögliche Engpässe in der Bereitstellung von Euro-Liquidität infolge der Pandemie verhindert werden, teilte die EZB am Donnerstag in Frankfurt mit.