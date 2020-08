Rezession: Berliner Sparkasse sorgt sich um Kreditausfälle

Die Sparkasse habe zuletzt unter vorübergehend geschlossenen Standorten und deshalb auch unter einem Rückgang im Kundengeschäft gelitten. Zudem belasteten der enorme Konjunktureinbruch und der anhaltende Niedrigzins. Während das Neugeschäft bei gewerblichen Immobilienfinanzierungen trotz eines Rückgangs über Plan lag, zogen die privaten Baufinanzierungen auch in der Coronakrise im ersten Halbjahr um fast ein Viertel spürbar an. Dennoch trifft die Virus-Pandemie die Sparkasse an vielen Fronten: So kam es „zu geringeren Erträgen aus der Geldautomatennutzung durch ausbleibende Touristen“. Um weitere Folgen der Covid-19-Pandemie und Kreditausfälle abzufedern, legte das Management zusätzlich 25 Millionen Euro zur Seite. Die Berliner Sparkasse nehme auch verstärkt die Kosten unter die Lupe, sei aber „solide und wetterfest aufgestellt“, so Evers.