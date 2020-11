Risiken wegen Coronakrise: Pfandbriefbank stoppt Neu-Kredite für Hotels

„Bei Shopping Centern und Hotels, die von der Viruspandemie besonders betroffen sind, machte die PBB seit dem 2. Quartal keine Neuzusagen“, teilte das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage seiner Neunmonatszahlen mit. Zudem nahm die Pfandbriefbank weitere Bewertungsabschläge für britische Einkaufszentren im Kreditbestand vor, was sich in einer erhöhten Risikovorsorge niederschlug.