Risiko-Geldanlage Scalable Capital bietet jetzt auch Krypto-Investments an

Europas größter digitaler Vermögensverwalter Scalable Capital steigt in das riskante Geschäft mit Kryptowährungen ein. Die Münchner werden den Kunden ermöglichen, in Bitcoin, Ethereum und andere digitale Coins zu investieren, kündigte Firmen-Mitgründer Erik Podzuweit am Mittwoch an. „Der Handel findet über regulierte Marktplätze statt, entweder über Xetra, also die Deutsche Börse, oder über Gettex von der Börse München“, sagte Podzuweit.