Risikogeschäfte: EZB warnt Investoren vor zu großer Risikobereitschaft

FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) warnt Investoren an den Finanzmärkten vor dem Eingehen übermäßiger Risiken. Es gebe Anzeichen dafür, dass nicht genügend beachtet werde, dass sich die aktuell günstige Stimmung am Markt schnell ändern könne, erklärte die Euro-Notenbank am Mittwoch in ihrem jüngsten Finanzstabilitätsbericht.