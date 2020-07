Risikoreduzierungsgesetz: Bundesregierung will Banken-Branche krisenfester machen

Damit setzt die Regierung Teile des EU-Bankenpakets von Mitte 2019 in nationales Recht um. Steuerzahler sollen in der nächsten Finanzkrise nicht wieder in die Pflicht genommen werden. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach von einem „wichtigen Schritt, um die Konsequenzen aus der Finanzkrise zu ziehen“. Damit würden Steuerzahler und Anleger geschützt.