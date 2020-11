Risikoreduzierungsgesetz: Bundestag für neuen Kapitalpuffer bei Banken

Der Bundestag gibt grünes Licht für das sogenannte Risikoreduzierungsgesetz, mit dem bei Banken-Pleiten die Steuerzahler besser geschützt werden sollen. Nach Angaben der Union stimmte der Finanzausschuss am Mittwoch dem Vorhaben zu. Am Donnerstag soll der Gesetzentwurf dann vom Bundestagsplenum endgültig beschlossen werden, was als reine Formsache gilt.