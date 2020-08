Risikovorsorge: Chinesische Banken leiden unter Coronakrise – Gewinne sinken

Die Corona-Pandemie reißt tiefe Löcher in die Bilanzen der chinesischen Banken. Wegen drohender Kreditausfälle in Folge der Wirtschaftskrise mussten sie ihre Risikovorsorge stark erhöhen. Bei den fünf größten Geldhäusern des Landes gingen die Gewinne so stark zurück wie seit mindestens einem Jahrzehnt nicht mehr. Das Coronavirus war Ende 2019 erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan aufgetreten. Monatelang stand in der Handelsstadt und in anderen Metropolen das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben still.