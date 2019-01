 Robert Holzmann: FPÖ-naher Ex-Weltbank-Direktor wird Notenbank-Chef in Österreich

Finanzminister Hartwig Löger will zudem einen Kandidaten in das Rennen um einen frei werdenden Platz im EZB-Direktorium schicken. In früheren Medienberichten wurde der derzeitige Nationalbank-Vize-Gouverneur Andreas Ittner als möglicher Kandidat genannt. Österreich stellte zuletzt mit der Volkswirtin Gertrude Tumpel-Gugerell ein Direktoriumsmitglied. Sie schied 2011 nach acht Jahren aus dem Amt.