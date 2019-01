 Robert Holzmann: FPÖ-naher Manager könnte Notenbank-Chef Nowotny beerben

WienÖsterreich wird einem Insider zufolge den FPÖ-nahen früheren Weltbank-Manager Robert Holzmann zum Nachfolger von Notenbank-Chef Ewald Nowotny bestellen. Die österreichische Regierung werde dies am Mittwoch in ihrer Kabinettssitzung beschließen, sagte eine mit den Plänen der Regierung vertraute Person am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Als Vizegouverneur solle der Ökonom Gottfried Haber ernannt werden.