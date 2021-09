Robert Holzmann: Früheres Ende der lockeren Geldpolitik denkbar

„Die Möglichkeit besteht allerdings, dass wir in der Lage sein könnten, die Geldpolitik früher zu normalisieren als die meisten Finanzmarktexperten erwarten“, schrieb das Ratsmitglied der EZB in einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag im Fachmagazin „Eurofi“. Ein nachhaltiger Anstieg der Inflation und der Inflationserwartungen in Richtung des EZB-Ziels sei wünschenswert.