Robo-Advisor: Traditionelle Hamburger Bank setzt auf Vermögensberatung durch Roboter

New YorkDer Investmentchef der 220 Jahre alten Hamburger Bank M.M.Warburg & Co zeigt sich begeistert von Vermögensverwaltung durch Algorithmen. „Wir sehen hier eine Marktlücke“, erklärte Christian Jasperneite in einem Interview mit Bloomberg, denn bisher nutzt die Bank die Methode nur für Privatkunden. Künftig sollen sogenannte Robo-Berater aber auch für semi-institutionelle Kunden verwendet werden.