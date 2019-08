Rohstoffe: US-Ölriese Exxon verdient deutlich weniger

Trotz der starken Rückgänge bei Gewinn und Umsatz übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen der Finanzanalysten klar. Anleger reagierten dennoch verhalten, nach dem es vorbörslich zunächst einen deutlichen Kursanstieg gegeben hatte, eröffnete die Aktie letztlich nur leicht im Plus. Exxon hat an der Wall Street ohnehin einen schwierigen Stand, in den letzten drei Monaten ist der Kurs um 6,5 Prozent gesunken, in den vergangenen zwölf Monaten um 9,6 Prozent.