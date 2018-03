Royal Bank of Scotland: Britische Großbank macht nach einem Jahrzehnt wieder Gewinn

Zuletzt hatte die Royal Bank of Scotland mit einer Zahlung von 125 Millionen Dollar einen Streit um Hypothekenpapiere in den USA beigelegt. Eine entsprechende Einigung habe die Bank mit zwei Pensionsfonds erzielt, teilte das Justizministerium Kaliforniens im Dezember mit. Diese hatten dem Geldhaus vorgeworfen, vor Ausbruch der weltweiten Finanzkrise verbriefte Hypothekenpapiere falsch deklariert und verkauft zu haben. Im Juli 2017 hatte die RBS zur Beilegung eines Rechtstreits um Hypothekenpapiere in den USA 5,5 Milliarden Dollar auf den Tisch legen müssen.