Royal Bank of Scotland: Britische Großbank steigert Überschuss – verschiebt aber Renditeziel

London Die verstaatlichte britische Großbank Royal Bank of Scotland (RBS) macht Fortschritte in ihrem Kerngeschäft, aber nicht so schnell wie geplant. In den ersten sechs Monaten drückte die gesunkene Zinsmarge auf den Überschuss im Geschäft mit dem Anlegen und Verleihen von Geld. Der Zinsüberschuss sank um sieben Prozent auf rund vier Milliarden Pfund, wie die Bank am Freitag in London mitteilte.