Royal Bank of Scotland: Großbritannien will RBS-Aktien für drei Milliarden Pfund verkaufen

LondonGroßbritannien könnte sich einem Medienbericht zufolge bereits in der laufenden Woche von Anteilen an der verstaatlichten Royal Bank of Scotland (RBS) trennen. Aktien für mindestens drei Milliarden Pfund (3,4 Milliarden Euro) stünden zum Verkauf, berichtete der Sender Sky News am Montag unter Berufung auf Bankenkreise.