Rückblick Bear Stearns: Das aus den Bear-Stearns-Top-Managern geworden ist

Michael Alix – der Riskomanager:

Die Nachricht sorgte an der Wall Street für Köpfschütteln. Michael Alix, bis zuletzt Risiko-Vorstand bei Bear Stearns wurde im November 2008 zu einem führenden Aufseher der regionalen Federal Reserve Bank in New York und überwachte fortan seine ehemaligen Kollegen. Dabei war es gerade das schlechte Risiko-Management, das Bear Stearns an den Abgrund geführt hatte. 2014 wechselte der zurück in die Privatwirtschaft. Er ist in führender Funktion bei der Unternehmensberatung PWC.