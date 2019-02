 Rückversicherer: Aktionäre der Swiss Re erhalten trotz vieler Schäden mehr Dividende

„Es war das zweite anspruchsvolle Jahr in Folge für Swiss Re und die gesamte Versicherungsbranche“, erklärte Konzernchef Christian Mumenthaler. Mit insgesamt drei Milliarden Dollar schlugen Naturkatastrophen und als von Menschen verursacht eingestufte Desaster zu Buche. Ereignisse wie die Wirbelstürme „Jebi“ in Japan und „Michael“ in den USA, Waldbrände in Kalifornien, Brände in Industrieanlagen und der Verlust eines Satelliten schlugen zu Buche und trafen dabei vor allem das Geschäft mit maßgeschneiderten Versicherungslösungen für Großkunden, dass einen Verlust einfuhr.