Rückversicherer: Hannover Rück hält am Gewinnziel für 2018 fest und bleibt für 2019 optimistisch

Wie der viertgrößte Rückversicherer der Welt am Donnerstag in Hannover mitteilte, kletterte das Nettoergebnis nach neun Monaten um fast ein Drittel auf 725 Millionen Euro. Der Konzern bestätigte deshalb sein Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr von „mehr als einer Milliarde Euro“. 2019 will die Hannover Rück dann 1,1 Milliarden Euro schaffen.