Rückversicherer: Hannover Rück steigert Prämienerlöse – Flutschäden bis zu 250 Millionen Euro

Die steigenden Todesfälle in den neuen Wellen der Corona-Pandemie machten sich in der Lebens-Rückversicherung bemerkbar, vor allem in den USA und Südafrika, aber auch in Lateinamerika. „Trotz aller Herausforderungen befinden wir uns auf einem guten Kurs, unsere ambitionierten Ziele im laufenden Geschäftsjahr zu erreichen“, bestätigte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz die Prognosen.