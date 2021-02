Rückversicherer: Hannover Rück übertrifft Prognose - 2021 wieder Milliardengewinn angepeilt

Zuversichtlich stimmen Henchoz die höheren Preise bei der Neuverhandlung der Verträge zum Jahreswechsel. Die Prämien in der traditionellen Schaden-Rückversicherung seien um 8,5 Prozent gestiegen, 5,5 Prozent davon entfielen auf Preiseffekte. „Die nachhaltige Trendwende bei den Preisen hält an“, sagte Henchoz. In der Erneuerungsrunde zum 1. Januar ging es um zwei Drittel des Geschäfts in der Schaden-Sparte.